إدانات واسعة.. صحفيون عرب في إسرائيل

27 ديسمبر 2018 - 11:47 ص

استنكرت نقابة محرري الصحافة بلبنان قيام سبعة صحفيين عرب بزيارة تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي تلبية لدعوة من السفارة الإسرائيلية في فرنسا.

وقالت النقابة إن هذه الخطوة تعني تطبيعا واضحا مع العدو، منوهة أنه من المؤسف أن يكون الوفد قد ضم "نادر علوش"- لبنانيا- يعمل في فرنسا في حقل الإعلام.

وأضافت النقابة أن ما أقدم عليه هؤلاء هو عمل مرفوض ومدان بكل المعايير، ومحظور من الاتحاد العام للصحفيين العرب، ومن المجموعة العربية في الاتحاد الدولي للصحافيين، والنقابات العربية.

ودعت إلى اعتبار هذا الخبر المنشور في صحيفة "الجيروزاليم بوست" بمثابة إخبار يستوجب الملاحقة القانونية في حق علوش، وفقا لما تستوجبه القوانين اللبنانية.

يأتي هذا بعدما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وفدا يضم 7 صحافيين عرب يعيشون في فرنسا زاروا تل أبيب المحتلة تلبية لدعوة نظمتها السفارة الإسرائيلية في باريس، عنوانها "الحوار حول قضايا الصراع مع الفلسطينيين".

كما ذكرت أسماء الصحفيين العرب الذين زاروا تل أبيب وهم : صحفي في قناة "فرانس 24 - عربية" وطالب مصطفى توسا، وخالد سعد زغلول من صحيفة "الأهرام" المصرية، ومارين هاي" من قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية"، بالإضافة إلى آخرين.

يذكر أن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، كان قد صرح أن خالد سعد زغلول ليس صحفيا بالمؤسسة وتم فصله بتاريخ 17 يوليو 2011 وتأكد فصله بحكم المحكمة العمالية بتاريخ 29 يناير 2013 ، لافتا إلى أن مؤسسة الأهرام أرسلت خطابا رسميا لنقابة الصحفيين بذلك.