صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلي

27 ديسمبر 2018 - 11:21 ص

يخضع صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة أسبوعين، على أن يعود من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وتعرض محسن لإصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

وواصل اللاعب أداء برنامجه التأهيلي اليوم في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، حيث أدى تدريبات الجري حول الملعب ثم استكمل فقرات التأهيل الخاصة به؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران.