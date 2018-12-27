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اشتباكات مسلحة بين أجهزة الأمن فى طرابلس

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وكالات- الدويني فولي

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اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة الرياضية بمدينة طرابلس صباح اليوم، بين الأمن العام والأمن المركزي فرع أبو سليم، على خلفية اختطاف أحد عناصر الأمن في المنطقة.

وقالت مصادر، إن سبب اندلاع الاشتباكات قبض الأمن العام أحد أفراد الأمن المركزي بوسليم، وفق ما نقل موقع قناة 218 الليبية، اليوم الخميس.

وأضافت المصادر، أن الاشتباكات تدور في جزيرة الدريبي، وقرب "سيمافرو الجبس"، وأنها أدت إلى خطف متبادل من القوتين.

يُذكر أنه سبق لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وصف الوضع الأمني في طرابلس بـ"الفوضى الأمنية" في معرض حديثه عن الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الماضي.

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