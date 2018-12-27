الديهي: "الرئيس يهتم بصحة المصريين لأنها أمن قومي"

27 ديسمبر 2018 - 11:02 ص

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السمنة المفرطة التي يعاني منها المصريون.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، الرئيس السيسي يهتم للغاية بصحة وتغذية المصريين لأنها أمن قومي للبلد.

وتابع "الديهي"، أن كل خطوة تقوم بها مصر من أجل تقدمها ورفعتها يتم السخرية منها، قائلاً: "كل كلمة بتصدر عن السيسي وراءها دراسات ومعلومات وبيانات، فمينفعش نلاقي كل شوية واحد بيستظرف ويتكلم علي موضوع السمنة".