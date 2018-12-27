مقتل 50 طفلاً جندهم الحوثي للقتال

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الحوثى

القتال

ساحات

50 طفلا

بني حشيش

انشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية قائمة بأسماء عدد قتلى من طلاب إحدى المدارس الثانوية في مديرية بني حشيش، التابعة لمحافظة صنعاء.

وتكشف الوثيقة أسماء 50 طالبًا من مختلف المراحل الدراسية في مدرسة "العلم والإيمان"، الواقعة في قرية مقريش بعزلة رجام التابعة لمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

وتظهر الوثيقة استغلال ميليشيات الحوثي لطلاب المدارس وتحويلها إلى ثكنات طائفية وعسكرية للدفع بهم إلى جبهات القتال.

ويعتمد الحوثيون على طلاب المدارس والأطفال بشكل كبير في تغطية العجز الحاصل في أعداد المقاتلين في مختلف الجبهات.

يذكر أن مصادر محلية كانت قد كشفت في وقت سابق، تفاصيل حول حملة تحشيد للأطفال نفذتها ميليشيات الحوثي مؤخرًا في عدد من مديريات محافظة صنعاء، حيث تستقطبهم وتنقلهم إلى معسكرات خاصة، ثم تقوم بإرسالهم إلى جبهات القتال.

كما اتهمت منظمات دولية مرارًا، ميليشيات الحوثي باستغلال الأطفال في المدارس لتجنيدهم والذهاب بهم إلى محارق الموت.

وفي تحقيق  أعدته وكالة "أسوشيتد برس"، كشف عنه مؤخرًا يفيد قيام الحوثيين بتجنيد أكثر من 18 ألف طفل منذ بداية الحرب.

يأتي هذا في الوقت الذي يتكبد فيه الحوثيون خسائر بشرية كبيرة في مختلف جبهات القتال، خصوصًا في الآونة الأخيرة، حيث تزايد أعداد قتلى الجماعة، خصوصًا في جبهات صرواح ونهم، وأيضًا في جبهات الساحل الغربي قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

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