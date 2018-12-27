طرائف وغرائب.. إيرانيات يتزوجن من قتلى الحرس الثوري

27 ديسمبر 2018 - 10:06 ص

في عادة غير مألوفة بين الشعوب انتشرت ظاهرة غريبة، في إيران مؤخرًا، وهي الزواج أو خطوبة الفتيات من قتلى الحرس الثوري، خاصة المنتميات لتيار المحافظين، حيث تختار الفتاة العنصر الذي تم قتله على أساس أنه "خطيب أو شريك روحي".

وتسببت الظاهرة في جدل واسع بين الأوساط الاجتماعية، حيث تذهب الفتيات إلى المقابر وتختار أحد القبور من قتلى الحرس الثوري الذين سقطوا في سوريا أو العراق، ومن ثم تقوم الفتاة بإعلان خطوبتها من الشخص الذي اختارته من المقبرة.

وبحسب وكالة "إيلنا" الإيرانية، أكد مينو أصلاني رئيسة التعبئة النسائية في الحرس الثوري: "إذا أقدم أي شخص على الإعلان من هذه الخطوبة، فأنا أؤكد أنه غير مناسب بشكل منطقي، وأن ادعاء الفتيات بأنهن خطيبات أحد الشهداء، فإنها مسألة غريبة جدًا، وغير عقلانية، وأن مسار الخطوبة والزواج واضح تماما وهذا الفعل لا يمكن فهمه بأي منطق سليم".

وأضافت أصلاني أن "الفتيات اللواتي يدعين الخطوبة من الشهداء، يجب أن يذهبن ويتحدثن إلى طبيب نفساني، لأن هذه الظاهرة لا تتعلق أبدًا بقضية الشهداء، وثقافة الشهادة وأي شخص يسمع عن هذه الظاهرة يصاب بالدهشة".

كما علق الناشط السياسي الإيراني مهران محمدي علي هذه الظاهرة قائلاً: "ذهبت لزيارة قبر مسعود (من قتلى الحرس الثوري) في مقبرة جلستين، ووجدت فتاة جميلة ومحجبة على قبر مسعود، سألتها: هل أنت من أقارب مسعود؟ قالت: نعم أنا خطيبته، قلت لها: إن مسعود ليس لديه خطيبة؟ قالت: نحن مجموعة من الفتيات ربطنا أنفسنا بالشهداء، من أجل إيجاد التواصل الروحي.

بهنام قلي بور رئيس تحرير موقع "ديجربان" الإيراني قال إنه: "منذ سنوات عدة والفتيات اللاتي يطلق عليهن (فتيات حزب الله) يذهبن إلى قطعة الشهداء ويخترن أحد الرجال بين القتلى، كصديق لهن، ويقمن بتواصل روحي مع هؤلاء القتلى.

وانتقد الكثير من النشطاء الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الظاهرة، حيث اعتبروها تحمل الغلو من هذه المجموعة من الفتيات تجاه قتلى الحرس الثورى.