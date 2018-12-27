خوفًا على "ميلانيا".. ترامب فى زيارة سرية للعراق

27 ديسمبر 2018 - 09:55 ص

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بزيارة سرية إلى العراق للاطمئنان على القوات العسكرية في ليلة عيد الميلاد.

وكتبت ساندرز علي توتير إن "إن الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا".

بينما أقر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء بوجود مخاوف أمنية رافقت زيارته إلى العراق، معربا عن "حزنه الشديد" لحاجته لكل هذه السرية للقاء الجنود الأمريكيين هناك.

وفي زيارة مفاجئة وسريعة إلى العراق بعد انتقادات كثيرة طالته بسبب عدم قيامه يوما بزيارة لجنود أمريكيين في الخارج، قال ترامب إنه كان قلقًا بشأن القيام بالرحلة.

وأضاف: "كان لدي مخاوف حول مؤسسة الرئاسة، وليس فيما يتعلق بي شخصيًا.. كان لدي مخاوف حول السيدة الأولى".

وأشار ترامب إلى أنه "من المحزن جدًا عندما تنفق 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط ويتطلب الذهاب إلى هناك كل هذه السرية الهائلة والطائرات حولك، وأعظم المعدات في العالم، وأن تفعل كل شيء كي تدخل سالما".

وأتت رحلة ترامب بعد قراره المفاجئ بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا بحجة أن تنظيم داعش .

وكان ترامب قد وصل أمس الأربعاء إلى العراق لتفقد الجنود الأمريكيين، وهي أول زيارة يقوم بها ترامب لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين.