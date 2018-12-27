معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «بتروجت»

27 ديسمبر 2018 - 09:40 ص

يعسكر فريق الزمالك اليوم الخميس، استعدادًا لملاقاة بتروجت والمقرر لها غدًا الجمعة بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 لمسابقة الدورى.

ويأمل الفريق الأبيض فى الحفاظ على صدارة البطولة التى يحتلها حاليًا برصيد 35 نقطة بعد خوض 14 مباراة.

ويعود لصفوف الزمالك فى تلك المباراة كل من الحارس محمود جنش وطارق حامد لاعب الوسط بينما سيكون أقوى الغائبين محمود علاء بسبب الإيقاف مع ظهور شكوك حول إمكانية تواجد التونسى حمدى النقاز فى القائمة بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية.