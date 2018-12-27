نجل القذافي : هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

27 ديسمبر 2018 - 09:38 ص

قال سيف الإسلام القذافي إن السلطات السعودية، بريئة من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يؤكد فيها سيف الإسلام القذافي براءة السعودية من مقتل خاشقجي.

وبالرغم من تصريحات المملكة الرسمية بأن خاشقجي قد قتل داخل قنصليتها بإسطنبول، لكن نجل القذافي كتب على حسابه في "تويتر": "أفرجت السلطات السعودية عن ثلاثة ليبيين متهمين بمحاولة اغتيال الملك السعودي الراحل عبد الله على الرغم من أنها كانت تستطيع إعدامهم ولن يستطيع أحد أن يمنعها من ذلك.. فكيف يقال إنها قتلت صحفيا ليس معارضًا حتى؟ أشك في ذلك".

وكان نجل القذافي قد غرد في منتصف أكتوبر الماضي أيضًا للدفاع عن السعودية، وكتب على حساب يحمل الحساب الرسمي للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي: "تم أربعون عامًا ونحن نعادي السعودية.. أربعون عامًا.. ونحن ندعم معارضي السعودية.. أربعون عامًا ونحن نناكف السعودية.. أربعون عامًا ونحن نسعى للإضرار بالسعودية".

وأضاف أننا: "خططنا لاغتيال ملكها.. خططنا لتقسيمها، ومع ذلك لم تسع لاغتيال أي مسئول ليبي حتى عندما كنا بأضعف حال، فكيف تغتال صحفيًا لا يصنف على أنه معارض"؟

يذكر أنه تم إغلاق الحساب الرسمي لسيف الإسلام القذافي من قبل "تويتر" بسبب قرار محكمة الجنايات الدولية ضد عائلة القذافي.

يأتي هذا في الوقت الذي يري فيه مراقبون أن روسيا تحاول إعادة شخص من نظام الحكم القديم لأن الطرفين يعرفان بعضهما البعض جيدًا، وكانت بينهما عقود من التعاملات خلال حكم القذافي".

وترى موسكو في سيف الإسلام القذافي حلاً بدلاً من العميد المتقاعد خليفة حفتر الذي يعاني من مشاكل صحية.