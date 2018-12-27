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مفارقة غريبة وراء "سيلفي" فتحي عبد الوهاب المثير للجدل

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فتحي عبد الوهاب وأحمد فتحي
فتحي عبد الوهاب وأحمد فتحي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فتحي عبد الوهاب

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن قصته مع صور السيلفي الغريبة التي ينشرها عبر حساباته بانستجرام.

وقال فتحي عبد الوهاب في برنامج "الحفلة" الذي تقدمه سمر يسري على قناة ON E : "الأمر كله كان عبارة عن مجرد خطأ في استخدام الهاتف المحمول الذي يعمل بخاصية اللمس، فكنت على وشك التقاط صورة لي ولكن أصبعي وضع بالخطأ على شاشة الهاتف وفوجئت بصورتي العجيبة والغريبة التي كانت سببا في شهرتي مع صور "السيلفي".

وأضاف:" قررت وضع هذه الصورة على حسابي الشخصي على Instagram، وفوجئت أن الجمهور اعتقدوا أنني مريض، فتطور الأمر معي وحرصت على التقاط مزيد من الصور بنفس الطريقة ونشرها، حتى وصلت لكثير من الضحايا من زملائي الفنانين وألتقط معهم الصور وعلمتهم طريقة الحصول عليها".

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