استقرار في أسعار الدولار

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

أسعار

الدولار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس استقرارا مع الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.

وسجل سعر الدولار 17.89 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، فيما استقر في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.


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