» قصة المصحف العزيز على قلب "فريد الأطرش" وعلاقته بوفاته

27 ديسمبر 2018 - 08:59 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو نادرًا للراقصة المصرية سامية جمال تحكي فيه عن قصة طريفة حدثت بينها وبين الموسيقار الراحل فريد الأطرش.



وقالت "سامية" في اللقاء إن قصة حب جمعتها بالموسيقار الراحل في بداية حياتهما الفنية لكنها لم تُكلل بالزواج وإن ظل الاحترام سائدًا بينهما .



وأضافت: "كنت أستمع لفريد الأطرش في الإذاعة منذ كنت صغيرة وكان صوته يعجبني ولأن أسرتي لم تكن تملك مذياعًا فكنت أخرج للشارع لكي أستمع إليه ، وفي عام 1940 كنت أعمل في كازينو بديعة مصابني ، وهناك رأيت مجلة عليها صورة فريد فلم أصدق نفسي ، وحرمت نفسي من الطعام واشتريت 10 مجلات لكي أحتفظ بصورته عندي".



وتابعت: "بعدها وقفت مع طفل صغير وجعلته يرى المجلة وسألته: صورة من هذه؟ لكن الطفل كان صغيرا فلم يستطع الإجابة ، وبعدها سمعت شخص خلفي يقول: "دي صورتي أنا" ، نظرت للخلف فوجدته فريد الأطرش فلم أتمالك نفسي وأغشي علي".



واستدركت: "قبل وفاته بشهرين ذهبت لزيارته ووجدته متشائما وقال لي إن شيئا سيئًا سيحدث له واستغربت كلامه".



وأضافت: "سألته عن أسباب اعتقاده الذي كان غريبا بالنسبة لي فقال لي إنه كان يحتفظ بأحد المصاحف منذ عام 1942 ولا يفارقه أبدًا ، وأن هذا المصحف كان يحميه ويعتقد أنه لو ضاع منه فسوف يتعرض لشيء كبير ، وأشار لي إلى أن المصحف المذكور ضاع منه منذ أيام وأنه متأكد من حدوث أمر مفزع" .. مضيفة: "وبعدها توفي بالفعل".

