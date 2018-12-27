صلاح يفاجيء ليفربول بطلب صادم

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مؤنس دبور

كشفت صحيفة بريطانية مفاجأة مدوية عن نجمنا المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح.

وقالت الصحيفة في تقرير لها - نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية - إن صلاح طلب من إدارة ليفربول عدم التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي "مؤنس دبور" وأنه يطلب الرحيل في حال إصرار الإدارة على إتمام هذه الصفقة.

لكن الصحيفة عادت ونقلت عن مصادر وصفتها بالمقربة من اللاعب إن "صلاح" لا يهتم بمن يتعاقد معه فريقه في سوق الانتقالات الشتوية أو غيره ، مؤكدة أن أغلب المصادر التي تحدثت عن رفض صلاح انضمام "دبور" هي مصادر صحفية إسرائيلية في الأساس.

وأكد التقرير إنه على الرغم من عدم وضوح موقف "صلاح" من تلك المسألة إلا أن موقفه من الفرق الإسرائيلية واضح ، مستشهدة برفضه السلام على لاعبي فريق "مكابي تل أبيب" أثناء احترافه في صفوف بازل السويسري.


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