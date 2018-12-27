تعرف على نصيحة تامر أمين لصلاح بشأن اللاعب الإسرائيلي

27 ديسمبر 2018 - 05:39 ص

وجه الإعلامي تامر أمين نصيحة إلى نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح بشأن احتمالية ضد "الريدز" للاعب إسرائيلي يُدعى مؤنس دبور .



وقال "أمين" خلال برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "لو ليفربول تعاقد مع لاعب إسرائيلي ارحل يا صلاح لأن بعيدًا عن معاهدات السلام احنا كشعب نكره الكيان الصهيوني ومفيش تطبيع مع إسرائيل غير طبعا اللي بتعمله إسرائيل في الفلسطنيين ".



وأضاف: "إدارة برشلونة بتاخد رأي ميسي في كل شيء لأنه نجم الفريق .. ومحمد صلاح زيه فيجب يتاخد رأيه بعين الاعتبار ".



