الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه تمهيدا لانتخابات مبكرة

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الكنيسة

وافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بكامل هيئته، مساء الأربعاء، على حل نفسه في دورته العشرين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الكنيست أقر بكامل هيئته على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة (أي بشكل نهائي) بموافقة 102 نواب واعتراض 2 فقط.

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيقود الحكومة لتسيير الأعمال، في بيان، إن نتنياهو سيسافر للبرازيل الخميس ولن يقوم بتقصير مدة الزيارة بعد حل الكنيست نفسه بشكل كامل.

وكان من المرجح أن يقصر نتنياهو زيارته للبرازيل للعودة إلى إسرائيل للمشاركة في جلسة التصويت حال تم تأجيلها، إلا أنه تم الليلة إقرار حل الكنيست.

والإثنين، قرر رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 9 أبريل المقبل، وكان من المقرر أن تجري الانتخابات نهاية العام المقبل.


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