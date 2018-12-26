دفاع «الإخوان» عن شهادة «مبارك»: لا تسمن ولا تغني من جوع

26 ديسمبر 2018 - 09:29 م

استمعت اليوم، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية والسجون»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتنفيذ أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن جماعة «الإخوان المسلمين»، إن شهادة مبارك في مجملها لم تحمل جديدًا، واصفًا إياها بأنها «كانت شهادة إعلامية سياسية أكثر من كونها إدانة أو تبرأه للمتهمين في القضية».

وأضاف عبدالمقصود لـ«المصريون»، أن «ما قاله الرئيس الأسبق ليس في محله، وكلامه مردود عليه وسيتم تفنيده والرد عليه في الدفاع أمام المحكمة في حينه».

وأشار إلى أن «مبارك كذّب شهادات أناس آخرين، كما أنكر توليهم لمناصب كانوا يشغلونها، إضافة إلى أنه عند مواجهته بشهادات أخرى قال إنه لا يعلم عنها شيئًا، ومن ثم هذه شهادة لن تفيد كثيرًا ولم تقدم جديدًا».

وأوضح أن «الرئيس الأسبق ليس من بين من استندت إليهم النيابة في الاتهامات الموجهة للمتهمين، إذ بأنه يعامل كشاهد وليس رئيسًا سابقًا للجمهورية».

فيما قال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن «الإخوان»، إن «شهادة الرئيس الأسبق ليس لها جدوى على الإطلاق، حيث لم يقدم إجابات واضحة أو مفيدة»، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع كانت «مرتاحة» للشهادة.

وأوضح الدماطي لـ«المصريون»، أن «مبارك في البداية امتنع عن الشهادة مطالبًا بإصدار تصريح من الرئاسة للسماح له بالتحدث في موضوع الدعوى، لكن المحكمة استدرجته حتى يدلي بالمعلومات التي لا تمس الأمن القومي».

وأضاف أن المحكمة سألته عما إذا كانت هناك «مؤامرة كونية» تعرضت لها الدولة من أمريكا أو تركيا فأجاب بالنفي، كذلك عندما سُئل ما إذا كانت جماعة «الإخوان» ساعدت العناصر القادمة من قطاع غزة والتي اقتحمت الأراضي المصرية، قال إنه ليس لديه معلومات سوى أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة وقتها أخبره بأن هناك نحو 800 عنصر تسللوا من غزة للأراضي المصرية.

وأشار إلى أن «المحكمة واجهته بأسئلة أخرى عديدة مثل أقوال بعض اللواءات التي كانوا يتقلدون بعض المناصب في ذلك الوقت، غير أنه قال إن الأجهزة هي من كانت معنية بتلك الأمور وكان يصل إليه رؤوس المسائل فقط».

وفي شهادته، أكد مبارك أن «الدولة لم تكن تعلم شيئًا عن وجود أنفاق للتهريب؛ نظرًا لأنها أنفاق غير قانونية، ومن ثم لم يكن للدولة علم بها»، مضيفًا: «الأنفاق قصة قديمة ومستمرة حتى الآن، بغير علم الدولة، والنفق معمول علشان يهرب منه يكون بعلم الدولة إزاي؟، والأنفاق معمولة علشان العبور وقصتها قديمة من قبل 25 يناير بكثير».

وطلب الرئيس الأسبق في شهادته، من رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، بمنحه «إذن» للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتحام قائلا: «أرجوكم عايز إذن عشان ما أرتكبش مخالفة».

واستطرد بعدها في الحديث، قائلاً إن «عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق، أبلغه يوم 29 يناير 2011 باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية، وأن تلك العناصر هربت عناصر من جماعة الإخوان، وحزب الله وحماس من السجون»، موضحًا أن «جماعة الإخوان وغيرها كانوا شركاء في جريمة اقتحام أقسام الشرطة في أحداث 25 يناير، وقتل رجال الشرطة، بمحل عملهم».

وأضاف مبارك، أن «المسلحين تسللوا إلى البلاد، وبالقطع كان فيه مساس بسلامة البلاد، وفيه أفعال ارتكبوها مقدرش أقولها، لأنها تتعلق بأمن البلاد».

وذكر أن «المتسللين أتوا من غزة وحماس وبعض العناصر من شمال سيناء قاموا بتسهيل تسلل المسلحين عبر الحدود الشرقية، لزيادة الفوضى في البلاد ومعاونة الإخوان المسلمين».

وتابع: «حماس هي منشقة وجزء من الإخوان المسلمين، وسمعت عن وجود تنسيق كثير بين حماس والإخوان، وكان في تحركات قبل أحداث 25 يناير، وتلك التحركات كانت تتابع من أمن الدولة والمخابرات».

وعن سؤال المحكمة لمبارك حول قوله فيما شهد به اللواء عبداللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء من أن الإخوان قامت بالتنسيق مع حماس وحزب الله ومع الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر والاستيلاء على السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزء من سيناء وأن دولة تركيا شاركت في هذا المخطط، رد قائلاً: «أنا مسمعتش عن هذا المخطط وتوجد مخططات كثيرة ولا يمكن التحدث عنها قبل الحصول على إذن من القيادة العامة».

وبخصوص شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، حول أن ما حدث خلال شهر يناير عام 2011 هو مؤامرة من دول وعلى رأسها تنظيم الإخوان وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقريرا عن الأحداث التي وقعت في دولة تونس، هنا رد مبارك قائلا: «معنديش علم بقوله حول تصنيع ملابس عسكرية في حماس وتهريبها لمصر، وتهريب كمية من الأموال لداخل البلاد».

وأردف: «الإخوان لم يكن لديهم مشكلة في الأموال، كان عندهم مولات وتجارتهم وكانوا يزاولون عملهم كأي مواطن مصري».

وفيما تضمنته التحريات أنه تم تجهيز أحد قيادات الإخوان المدعو حازم فاروق للسفر إلى دولة لبنان عام 2009 ولقاء أحد قيادات حركة حماس للتنسيق لإسقاط النظام في البلاد، أجاب: «كان في لقاءات بينهم في لبنان وسوريا وكنا على علم بها ولا يوجد تفاصيل وكانوا يجتمعوا في سوريا وتركيا وبغطاء».

وعقب إدلاء مبارك بشهادته قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل سماع شهادة الرئيس الأسبق، في القضية لجلسة 24 يناير، لسماع أقوال اللواء عادل عزب.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بـ«إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد»، غير أن محكمة النقض، ألغت الحكم في نوفمبر الماضي، وقررت إعادة محاكمتهم.