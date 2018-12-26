«الديهي»: السيسي لديه اهتمام كبير بصحة وتغذية المصريين

26 ديسمبر 2018 - 09:23 م

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السمنة المفرطة التي يعاني منها المصريين.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي يهتم للغاية بصحة وتغذية المصريين لأنها أمن قومي للبلد.

وأوضح "الديهي"، أن كل خطوة تقوم بها مصر من أجل تقدمها ورفعتها يتم السخرية منها، قائلا: " كل كلمة بتصدر عن السيسي ورائها دراسات ومعلومات وبيانات، فمينفعش نلاقي كل شوية واحد بيستظرف ويتكلم على موضوع السمنة".