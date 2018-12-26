قيادي إخواني: الإخوان نادمون على رحيل «مبارك»

26 ديسمبر 2018 - 08:57 م

قال محيي عيسى، القيادي الإخواني المنشق، إن شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، تصب فى صالح الرئيس الأسبق محمد مرسى وجماعة الإخوان ويستطيع أي محامٍ نسف القضية برمتها.

وأضاف عيسى، خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شهادة تنقصها معلومات وأذونات، بدا مبارك فى مشهد درامتيكى وهو يدلى بشهادته ضد رئيس منتخب وجماعة محظورة".

وتابع: "مبارك ورغم شيخوخته ظهر بصحة جيدة وذاكرة لا بأس بها، استطاع أن يتهرب من أغلب الأسئلة بدعوى لا أعلم أو الأمر يحتاج إلى إذن من القوات المسلحة فى سؤاله عن رأيه فى جماعة الإخوان طلب إعفاءه من الإجابة عن السؤال".

ورأى عيسى أن شهادة مبارك في مصلحة الإخوان ومرسي: "شهادة مبارك من وجهة نظري تصب في صالح مرسى والإخوان ويستطيع أى محامٍ نسف القضية برمتها، وأعتقد الإخوان اليوم من أشد النادمين على رحيله".

واختتم: "مبارك كان للإخوان عدو عاقل وخصم منصف وهو خير بكثير من غيره".