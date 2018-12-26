» 22 % من تلاميذ مصر مصابون بالأنيميا

26 ديسمبر 2018 - 08:48 م

قالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن 22% من التلاميذ في مصر مصابون بمرض الأنيميا، وذلك بناء على التحاليل الناتجة عن الحملة الخاصة بالكشف عن الأنيميا.

وأضافت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc "، مساء اليوم أن الحملة الخاصة بالكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية جاءت بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والتربية والتعليم.

وتابعت: "تم اختيار 3 مدارس فى كل محافظة وفحص 500 من كل مدرسة، للخروج بدراسات إحصائية نعرف من خلالها مدى انتشار تلك الأمراض من عدمها"، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الطلاب لم يوافق أولياء أمورهم على إجراء الفحوصات.