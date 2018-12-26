عقد الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين مصر وباكستان

26 ديسمبر 2018 - 08:46 م

صرح أحمد فاضل يعقوب سفير مصر لدى باكستان، بأن الجولة الثامنة من المشاورات السياسية بين مصر وباكستان قد عقٌدت يوم 24 ديسمبر 2018 في إسلام آباد بمقر وزارة الخارجية الباكستانية.

حيث ترأس السكرتير الخاص لوزير الخارجية الباكستاني للشئون الآسيوية ومنظمة التعاون الإسلامي والشئون القانونية الجانب الباكستاني، بينما ترأس السفير خالد ثروت مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية الوفد المصري، وذلك بحضور السفير المصري لدى باكستان وأعضاء السفارة.

وأضاف السفير أن المباحثات تضمنت مناقشة كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أبدى الطرفان ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية خلال العام الجاري، والتي شهدت الزيارة التاريخية لفضيلة المفتي إلى باكستان في مارس 2018، والاحتفال بمرور سبعين عاماً علي نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمنتدى كبير في القاهرة في سبتمبر 2018.

وقد وأكد الجانبان على أهمية دعم وتنويع التعاون القائم بينهما في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية.

كما ناقش الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للتنسيق المستمر بينهما في المحافل الدولية والإقليمية.

ونوه السفير بأن مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية قد سلم نظيره الباكستاني الدعوة الموجهة من وزير الخارجية سامح شكري إلى نظيره الباكستاني شاه قريشي لزيارة مصر في أقرب فرصة.

كما اقترح الجانب الباكستاني عقد الجولة الرابعة من اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال الربع الأول من العام القادم في إسلام آباد.