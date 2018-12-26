» «كلوب»: لا أتابع الأندية الأخرى.. وجماهير ليفربول «خدعتني»

26 ديسمبر 2018 - 08:31 م

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عدم رضاه على أداء فريقه على الرغم من الفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة: "‏بدأنا المباراة بشكل جيد هجومياً، ولكن لم تعجبني بدايتنا دفاعيا! لم نحم مرمانا بالشكل الكافي، بدت وكأنها مباراة مفتوحة للطرفين، خسرنا التشكيل الذي نريده وأصبحنا نلعب على الأطراف هجوميا".

وتابع: "كان يوما مثاليا حيث إن أليسون هو الآخر حافظ على شباكه نظيفة، بالإضافة إلى مهاراته بالكرة ولكن لم يكن مستوى الفريق مثاليا".

وأضاف: "‏أنا ساذج، عندما سمعت الجمهور يحتفل بخسارة السيتي ظننت أنهم يتفاعلون مع مباراتنا ولكن استوعبت بعدها أنهم يتفاعلون لنتيجة أخرى، يبدو أنه لم يقل لهم أحد أن توتنهام انتصر 5-0".

وأكمل حديثه: "سنلعب مباراتينا القادمتين أمام أرسنال ثم السيتي، من الرائع أننا نمتلك فارق 6 نقاط بالصدارة ولكن هذا لا يعني شيئًا، نحن في وضع جيد وأرقامنا جيدة ولكن لا يزال أمامنا 19 ناديًا سنلعب أمامها".

وأوضح: "لا أتابع الأندية الأخرى ولا أعلم كيف يلعبون فقط تصلني نتيجة مباراتهم بعد انتهائها ولا تشكل فارقا بالنسبة لي، هي فقط معلومة أتلقاها".

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.