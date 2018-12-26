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أفضل 5 هواتف ذكية في 2018

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بطاريات هواتف من "الأسفلت"
بطاريات هواتف من "الأسفلت"

وكالات - خالد الشرقاوي

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نشرت مجلة "Fortune " الأمريكية قائمة بأفضل أجهزة الهواتف المحمولة في العالم للعام 2018، بالاعتماد على عدد من الخواص والمزايا التي اتسمت بها هذه الهواتف.

فبحسب المجلة الأمريكية، فقد تصدرت 5 هواتف القائمة وهي هواتف "iPhone XS Max" ، "Google Pixel 3" ، "Huawei Mate 20 Pro" ، "OnePlus 6T " و Samsung Galaxy Note9 ".

واعتبر هاتف "iPhone XS Max " بأكثر منتج من شركة "آبل" قبولا، ومن أهم مميزاته مقاومة الماء بالإضافة للكاميرا ذات الجودة العالية والدقة، والمشكلة الوحيدة هي سعر الجهاز.

ودخل هاتف "Google Pixel 3 " قائمة أفضل 5 هواتف، بسبب خصائصه ومنها قدرته على حجب الرسائل غير المرغوب بها، بالإضافة للكاميرا الجيدة والتي تستطيع التعرف على الأشياء حتى في الظلام الدامس.

كما أشاد المختصون بهاتف "Huawei Mate 20 Pro " وذلك للطلب الكبير عليه من قبل المستخدمين، بالإضافة لبرنامجه الخاص.

واحتل هاتف "Samsung Galaxy Note9 " أفضل مرتبة في القائمة لشاشته الكبيرة والقدرة على استخدامه ككمبيوتر محمول بالإضافة لسعره والكاميرا الأفضل بين جميع الهواتف المستخدمة.


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