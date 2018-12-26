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غلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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قررت إدارة حركة السفن بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات، وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

وكانت محافظة الإسكندرية تعرضت لهول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وسط انتشار للأجهزة التنفيذية بالميادين والشوارع الرئيسية، لكسح أي مياه متراكمة.


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