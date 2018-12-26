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شاب يشعل النار في نفسه خلال مواجهات مع الأمن

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يشعل النار فى نفسه (أرشيفية)
يشعل النار فى نفسه (أرشيفية)

وكالات - خالد الشرقاوي

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أقدم شاب تونسي في مدينة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس، على إضرام النار في جسده، قبل أن تسرع مجموعة كانت قرب لإطفائها ونقله إلى المستشفى، وذلك احتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي، فيما أشارت مواقع تونسية إلى أن حالة الشاب مستقرة.

وخرجت اليوم الأربعاء، مظاهرات في جبنيانة (وسط تونس) طالب خلالها المحتجون بالتشغيل والتنمية والكشف عن حقيقة وفاة شاب من المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن مناوشات حصلت بين المحتجين وقوات الأمن مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية، ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وردت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

ورفع المحتجون شعارات مطالبين بفتح تحقيق جدي في وفاة الشاب أسامة لعطر وتقديم الأطراف المتسببة في وفاته إلى العدالة.

ولقي الشاب التونسي مصرعه في حادث مرور داخل منطقة الحنشة، وقال المحتجون إن الوفاة كانت نتيجة مطاردة أمنية.


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