إصابة مسؤولين من "حزب الله" في غارات إسرائيلية

26 ديسمبر 2018 - 07:32 م

ذكرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "مسؤولين من حزب الله اللبناني الذي يحارب لجانب نظام بشار الأسد، أصيبوا في الغارة التي نفذتها إسرائيل على دمشق الليلة الماضية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (لم تسمّه) قوله، إن "الغارة جاءت بعد دقائق من صعود مسؤولين من حزب الله إلى طائرة إيرانية بالعاصمة السورية كانت متجهة إلى طهران".

وأضاف أن "مسؤولين بالحزب أصيبوا في الضربة، التي كانت تستهدف اغتيالهم"، دون تحديد عددهم.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "الغارة الإسرائيلية استهدفت ذخائر إيرانية استراتيجية في المنطقة، بما فيها معدات تحديد مواقع متعلقة بأسلحة"، لافتة إلى أن "طائرتين إيرانيتين مشبوهتين غادرتا دمشق قبل نصف ساعة من الغارة الإسرائيلية".

بدورها، ذكرت مواقع إسرائيلية أن الغارة استهدفت وفدا رفيع المستوى من مسؤولين في "حزب الله" كانوا على متن طائرة تستعد للتوجه إلى إيران.

والثلاثاء، ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، أن القوات الجوية الإسرائيلية شنّت هجوما على الريف الغربي لدمشق.