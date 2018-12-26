قيادي منشق: "الإخوان ميعرفوش يعيشوا بره السجون"

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السجون

الإخوان

قيادي منشق

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن الجماعة لا تستطيع الحياة خارج السجون، وذلك في إطار إجابته عن محافظ البحيرة الأسبق في عصر الإخوان بشأن مستقبل الجماعة في 2013.

وقال البشبيشي، في تصريحات خاصة: "في وقت حكم الإخوان وسيطرتهم، أسامة سليمان محافظ البحيرة الأسبق كان شاعرًا بالورطة والأيام السوداء اللي داخل عليها الإخوان".

وأضاف: "أسامة كان معايا فى الأسرة الإخوانية وكان عضو المكتب الإدارى اللي بيدير الإخوان في البحيرة وعضو مجلس شورى الإخوان على مستوى الجمهورية، وفي آخر لقاء جمعني به سألني وكان عارف إنى معارض لهم بشدة بس كان يحب يسمع رأيى".

وتابع: "قالى أنت شايف إحنا رايحين على فين؟ قلت له والله يا باشمهندس باين كده إن الإخوان ما يعرفوش يعيشوا بره السجون فسكت وابتسم وكان متأكد أنى باجيب من الآخر بدون فلسفة ولا دخول فى تفاصيل".

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