الدعوة السلفية لـ"السودانيين": الثورات خراب وضياع

26 ديسمبر 2018 - 06:38 م

طالب أبومصعب السكندري، القيادي بالدعوة السلفية، السودانيين، أن يتعلموا من تجارب ثورات الربيع العربي السابقة، وما آلت إليه من أوضاع حالية.

وقال السكندري في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه: "الحكام يضغطون على شعوبهم بفرض الجبايات وألوان كثيرة من ضغوط الحياة التي في ظاهرها الرحمة وفى باطن الكثير منها العذاب".

وأضاف البيان: "فإذا أرادت الشعوب أن تعبر عن غضبها مما يعتريها من ضغوط وشقاء انقلب غضبهم هذا على أنفسهم حتى يصل إلى دمار الديار والبلاد وهلاك كثير من العباد وتشريد الأهل والأحباب".

وتابع: "نحن فى مصر سعدنا كثيرا بإسقاط مبارك عبر ثورة يناير التي دعمتها كل القوى الغربية، ولكن لم تكن ضريبة هذه الثورة أن قتل الكثير من الشعب المصري مقابل نجاحها فحسب، بل انتشر الظلم والفساد أكثر مما كان، وأصبح الكثير لا يأمن على أهله ونفسه، وتدرجت بنا الأحوال حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

وأكد أن نتيجة الثورات هي الضياع: "والنتيجة فى مصر أقل الأمثلة ضياع، ولكم أن تنظروا إلى ما حدث فى سوريا والعراق وليبيا واليمن وما الذى حدث بهذه البلاد حين عبرت شعوبها عن رفضها للظلم والطغيان؟ وقع عليهم ظلم وطغيان أشد مما كان، فخذوا العبرة يا أهلنا فى السودان من هذه الثورات".

واختتم: "خلاصة الكلام ليس لهذه الشعوب إلا الله خالقهم سبحانه هو الرؤوف الرحيم بهم إذا ما عادوا وتابوا وأنابوا ورجعوا إليه من قريب".