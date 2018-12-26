» بالفيديو.. هدف «صلاح» أمام نيوكاسل

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سجل محمد صلاح، جناح فريق نجم ليفربول والمنتخب الوطني، هدف فريقه الثاني أمام نيوكاسل، في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 12 هدفا مع أوباميانج نجم أرسنال، ثم يأتى هارى كين نجم توتنهام برصيد 11 هدفا.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة ويبتعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 4 نقاط، فيما يأتى نيوكاسل فى المركز 15 برصيد 17 نقطة.


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