حبس البلتاجى عامين بسبب الضحك داخل المحكمة

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حبس

الجنايات

اهانة القضاء

البلتاجي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حبس القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، سنتين بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامه بالضحك بسخرية أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلى بقضية "اقتحام الحدود" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، بعد قيام المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية وتقييد التهمة ضد المتهم كجنحة مستقلة بتهمة إهانة هيئة قضائية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، أن المتهم "محمد البتاجى"، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد "العادلى" واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملا بحقها المقرر فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانون الجنايات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وفيما رفض الدفاع الحضور التهمة الموجهة للمتهم، أمرت بندب محامى للدفاع عن المتهم وتبين رفض المحامين الحاضرين للحضور مع المتهم، وأمرت المحكمة بطرد المتهم من القاعة.

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