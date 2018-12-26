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روسيا تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا

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وزارة الخارجية الروسية
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وكالات

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إسرائيل

سوريا

روسيا

عبرت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل في سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، الأربعاء، بخصوص تنفيذ إسرائيل غارات جوية على محيط العاصمة دمشق أمس الثلاثاء.

وقال البيان: "وفق المعلومات الواردة، نفذت 6 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز (إف-16) غارات على محيط دمشق مساء الثلاثاء، انطلاقا من الأجواء اللبنانية".

وأضافت الوزارة: "من اللافت أن الطيران الإسرائيلي جدد تنفيذ الغارات على سوريا تحت غطاء طائرات مدنية كانت متجهة للهبوط في مطاري دمشق وبيروت".

واعتبرت أن ما حدث يمثل "خرقا صارخا لسيادة سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار رقم 1701".

واختتمت بالقول: "نشعر بقلق عميق إزاء الهجمات الإسرائيلية على سوريا وشكل الهجمات".

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الروسية، إسرائيل بـ"الاستفزاز"، على خلفية تنفيذ الأخيرة غارات جوية في سوريا.


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