«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة ورعدية غداً

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درجات الحرارة

الأرصاد

أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا.

وتنشط الرياح أغلبها شمالية غربيه على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب جداً وارتفاع الموج من أربعة إلى خمسة أمتار، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة «12- 17»

إسكندرية «11 – 16»

قنا «8 – 20»

الأقصر «9 – 21»

أسوان «12 – 22»


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