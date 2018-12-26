برلماني يطالب بالتصالح فى مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوي

طالب النائب سليمان العميرى، بالتصالح فى مخالفات البناء وفقا لأخر تصوير جوى وليس التصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو 2017 المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع القانون الذى يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف العميرى فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك تصوير جوى يتم كل ثلاث شهور وما المانع ان يتم التصالح وفقا لأخر تصوير جوى للقضاء بشكل نهائي على النمو العشوائي والبناء المخالف ومصادرة كافة المخلفات بعد ذلك لصالح الدولة خاصة وان قانون البناء الموحد لا يضم مواد بشأن التصالح وهذا يعنى ان التصالح سيكون لمرة واحدة وسيطبق لمدة زمنية تصل إلى 10 شهور تقريبا وفقا لما سيتم التوافق عليه ولهذا لابد أن يكون القانون بمثابة الحل القاطع والجذري لمشاكل البناء المخالف.
وأشار "عضو البرلمان" أن البناء المخالف يمثل كارثة وأزمة حقيقية لابد من لتصدى لها وعلى اللجنة ان تضع فى الاعتبار ان يكون القانون جامعا مانعا لكل العقارات والوحدات المخالفة، مشددا على ضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية قبل الشروع فى التصديق على مشروع القانون حتى يشمل كل المباني المخالفة منع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى.