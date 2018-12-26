  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:40 م
بحث متقدم
محمد صلاح وماني

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونيوكاسل يونايتد

محمد البلتاجي

مبارك: «أنقذت البلتاجى من يد الإسرائيليين»

اتهامات البلتاجي.. هل توقف انتهاكات العقرب؟

«البلتاجي» يسأل و«مبارك» يُجيب والمحكمة تتدخل لوقف التجاوز

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

روسيا تعلن دعمها: «بن سلمان» ملكًا للسعودية

مبارك

«س وج».. تفاصيل استجواب مبارك في «اقتحام السجون»

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة " صفر"

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة "صفر"

الرئيس الأسبق مبارك

مبارك يطلب إذن الرئيس السيسى والقوات المسلحة

وليد أزارو

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام "أزارو"

عمرو أديب لساويرس: "لحافك محشي دولارات"

عمرو أديب لـ ساويرس: "لحافك محشي دولارات"

محمد صلاح واللاعب الإسرائيلي

إسرائيل تدخل على خط أزمة «صلاح» واللاعب الإسرائيلى

والى: تطوير الحضانات على قمة أولويات الوزارة في 2019

آخر الأخبار

والي
والي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

«التضامن الاجتماعي» تضع شروطًا جديدة لاختيار الأم المثالية

#

"السترات الصفراء" تقتحم شوارع العاصمة الإسرائيلية

#

دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات.. الركوب مجانًا

#

الطاقة الدولية: سوق النفط تواجه فائضًا في المعروض 2019

سوريا

روسيا

غارات إسرائيلية

اجتمعت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي بفريق عمل مشروع تنمية الطفولة المبكرة، ومسئولي الأسرة و الطفولة بالإدارات الاجتماعية لمحافظة القاهرة وهم يقوموا بمهام الإشراف و الترخيص للحضانات.

وقالت وزيرة التضامن أنها تعتبر أن مشروع تنمية الطفولة المبكرة أحد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في 2019 وأن الوزارة ستُولى هذا المشروع أهمية قصوى خلال الفترة القادمة لأنه يتعلق بمستقبل أطفال مصر وعملنا في هذا المشروع هو استثمار في مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل .

وأكدت والى أن الوزارة تعتمد توجه لتشجيع الاستثمار في مجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص ولدينا اعتمادات للتمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعي كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحضانات على التوسع وافتتاح فروع وفصول أكثر لاستيعاب أعداد أكبر من الأطفال في المرحلة العلمية من يوم حتى 4 سنوات .

كما كشفت والى عن انتهاء الوزارة من وضع معايير للجودة سيتم تطبيقها وكذلك وضع منهج موحد وذلك بعد الانتهاء من تقييم حوالي 6500 حضانة في 6 محافظات تمثل محافظات المرحلة الأولى من المشروع كما أن الوزارة تأمل في أن يتم بناء قاعدة بيانات قوية تضم كل الحضانات بعد تقييمها وتصنيفها وفق قائمة بيضاء للحضانات الملتزمة وقائمة سوداء تضم الحضانات غير الملتزم بالمعايير والقواعد ويتاح لكل أسرة إن تختار من هذه الحضانات ما يناسبها .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تأثيرات مباشرة لهذا المشروع أهمها مساعدة المرأة على الخروج للعمل وان تجد مكان مناسب لاستقبال أطفالها فضلا عن خلق فرص عمل داخل الحضانات الجديدة أو من خلال الحضانات المنزلية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

كما كشفت وزيرة التضامن أن الوزارة تمتلك خطة للتنسيق بين الوزارات المعنية للتعامل مع الحضانات غير المرخصة الهدف منها منح تراخيص للحضانات التي تستطيع توفيق أوضاعها والقضاء على الحضانات غير المرخصة وخصوصا التي تمثل خطر على الأطفال .

ووجهت غادة والى رسالة إلى العاملين بإدارات الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بضرورة الاعتزاز بما يقدموه من جهد ينعكس إيجابيًا على حياة الناس وأنه لابد من بذل مزيد الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان: لا تنتظروا العدالة من الأمم المتحدة
» أول تعليق إسرائيلي على تهديد «صلاح» لليفربول؟
» مبارك: "دمرنا آلاف الأنفاق ولكن غزة ضربتنا بالنار"
» البشير للمتظاهرين: لأقطعن أيديكم
» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين باقتحام السجون لـ24 يناير
» مبارك: "لا أعرف واقعة خطف الضباط"
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل
» ترامب: أجلس وحيدًا في البيت الأبيض
» دواء للسرطان.. مضاعفات غير متوقعة
» مبارك: 800 مسلح تسللوا للحدود الشرقية

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات