روسيا تعلن دعمها: «بن سلمان» ملكًا للسعودية

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بن سلمان

أكدت روسيا دعمها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محذرة من أي محاولات أمريكية للتدخل في الخلافات الملكية السعودية.

وقال ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية بموسكو، في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن بن سلمان له كل الحق في وراثة العرش عندما يموت الملك سلمان البالغ من العمر 82 عاما.

وأضاف أن موسكو ضد التدخل في شئون السعودية من قبل أي جهة خارجية أو التساؤل عن الملك المقبل لها، مشيرا إلى أن الشعب والقيادة بالمملكة هم وحدهم لديهم الحق في ذلك، متابعا: "لقد اتخذ الملك قرارا، ولا يمكنني حتى التخيل بأن أي شخص في أمريكا يمكنه التدخل في مثل هذه القضية ويفكر في من يجب أن يحكم السعودية الآن أو في المستقبل. هذه مسألة سعودية".

وبالسؤال حول إذا كان من حق الأمير محمد أن يخلف والده، قال بوجدانوف: "بالطبع، الأمر واضح تماما. نحن على اتصال مع السعوديين ولا نرى أي مخاوف خاصة حول هذا الأمر".

وتسعى روسيا للتقارب مع المملكة خاصة فيما يتعلق بالنفط، حيث تعتبر الدولتان أكبر منتجين ومصدرين للنفط على مستوى العالم، والشهر الماضي اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبن سلمان على مد العمل باتفاقية خفض إنتاج النفط، في وقت يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة إنتاج السعودية من الزيت الثقيل رغبة في وقف إمدادات النفط الإيراني.


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