» مبارك: "دمرنا آلاف الأنفاق ولكن غزة ضربتنا بالنار"

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استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون". 

قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في شهادته، إن موضوع الأنفاق معقد وكبير وطويل منذ القدم وإنها فى البداية كانت صغيرة ومحددة، وإنه لم يسكت عليها بل طلب من وزارة الدفاع اتخاذ إجراءات للتخلص من هذه الأنفاق وإنهم كانوا بالفعل يدمرون هذه الأنفاق، وتم تدمير آلاف الأنفاق ولكن كانت غزة تطلق النيران عليهم وعلى كل من يقوم بهدم الأنفاق، لأن الموضوع بالنسبة لهم متاجرة وكل نفق يتفرع منه عدة أنفاق.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجّروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية.

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