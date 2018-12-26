  • الأربعاء 26 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:41 م
بحث متقدم
محمد صلاح وماني

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ونيوكاسل يونايتد

محمد البلتاجي

مبارك: «أنقذت البلتاجى من يد الإسرائيليين»

اتهامات البلتاجي.. هل توقف انتهاكات العقرب؟

«البلتاجي» يسأل و«مبارك» يُجيب والمحكمة تتدخل لوقف التجاوز

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

روسيا تعلن دعمها: «بن سلمان» ملكًا للسعودية

مبارك

«س وج».. تفاصيل استجواب مبارك في «اقتحام السجون»

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة " صفر"

روحاني يعترف: مدخرات العملة الصعبة "صفر"

الرئيس الأسبق مبارك

مبارك يطلب إذن الرئيس السيسى والقوات المسلحة

وليد أزارو

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام "أزارو"

عمرو أديب لساويرس: "لحافك محشي دولارات"

عمرو أديب لـ ساويرس: "لحافك محشي دولارات"

محمد صلاح واللاعب الإسرائيلي

إسرائيل تدخل على خط أزمة «صلاح» واللاعب الإسرائيلى

سفارة مصر بصربيا تختتم الموسم الثقافي في بازار أعياد الميلاد

آخر الأخبار

صربيا
صربيا

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

تغريدة مؤثرة لـ"صلاح" لجمهوره.. هذا ما قاله

#

مسيحيو مصر يبدأون احتفالات عيد الميلاد

#

طلب غريب لطبيب نساء وتوليد بشأن شهادات الميلاد

#

فيديو.. السفير الإسرائيلي بالقاهرة يتجول في «خان الخليلي»

اختتمت سفارة مصر فى بلجراد الموسم الثقافي السنوي بالمشاركة بجناح موسع في بازار أعياد الميلاد الخيرى، حيث تضمن الجناح عرض للمنتجات اليدوية التقليدية، والتذكارات من مستنسخات الآثار الفرعونية، والأكلات الشعبية التى لاقت إقبالاً كبيراً من الزائرين.

وجاءت المشاركة فى البازار، الذي نظمه نادي السيدات الدولي بعضوية السيدة حنان دويدار حرم سفير مصر لدى صربيا ومساهمة تطوعية من جميع أعضاء السفارة، لترسخ انخراط الجالية المصرية ككل فى الأنشطة الخيرية، حيث كانت ثالث مشاركة خلال العام فى بازارات خيرية بإمكانات ذاتية، لتخصيص العائد إلى الأنشطة الاجتماعية ذات الصلة.

وصرح سفير مصر فى صربيا "عمرو الجويلى" بأن السفارة اغتنمت تلك الفرصة للإعلان عن مبادرة لتنظيم "بازار رمضان" فى مايو المقبل، لإحياء العادات الرمضانية التقليدية المرتبطة بالعمل الخيري، وبما يساهم في التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية فى صربيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

وكمان فقر مائي!

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان: لا تنتظروا العدالة من الأمم المتحدة
» أول تعليق إسرائيلي على تهديد «صلاح» لليفربول؟
» مبارك: "دمرنا آلاف الأنفاق ولكن غزة ضربتنا بالنار"
» البشير للمتظاهرين: لأقطعن أيديكم
» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين باقتحام السجون لـ24 يناير
» مبارك: "لا أعرف واقعة خطف الضباط"
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل
» ترامب: أجلس وحيدًا في البيت الأبيض
» دواء للسرطان.. مضاعفات غير متوقعة
» مبارك: 800 مسلح تسللوا للحدود الشرقية

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي رياضي في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات