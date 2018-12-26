» دواء للسرطان.. مضاعفات غير متوقعة

26 ديسمبر 2018 - 02:05 م

كشفت دراسة علمية عن أن أحد العقاقير التي تستخدم في علاج سرطان الثدي تؤثر على وظائف الدماغ وذاكرته.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد ذكرت أنه على الرغم من أن أبحاث السرطان في المملكة المتحدة تشير إلى أن ما يصل إلى 30% من المرضى يعانون من آثار جانبية مثل ارتفاع الحرارة والتعب، فإن بحثًا جديدًا يشير إلى أن مضاعفات الدواء قد تكون أكثر خطورة.

الدراسة أجرتها جامعة تورونتو بقيادة الباحثة الدكتورة نيكول جيرفيه، وتضمنت تجريب العقار على القرود، وأظهرت النتائج بعد أربعة أسابيع فقط أن الدواء يقلل من وظائف خلايا الدماغ في منطقة تعرف باسم "قرن أمون"، الذي يقع في الفص الصدغي الوسطي للدماغ، ويلعب أدوارًا مهمة في دمج المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى مع الذاكرة طويلة الأمد.

ويستخدم عقار "ليتروزول" فقط مع النساء المصابات بسرطان الثدي اللواتي دخلن سن اليأس، وسبب ذلك يرجع إلى أنهن غير قادرات علي إنتاج الإستروجين عن طريق المبيضين، لذا فإن الهرمون لا يأتي إلا عن طريق الأروماتاز.

ويرتبط العقار بألم المفاصل، ويرفع مستويات الكولسترول في واحد من بين كل عشرة أشخاص، فضلاً عن فقدان الشهية وتخفيف الشعر وجفاف المهبل في واحد في المئة من الحالات

يذكر أن عقار "ليتروزول" يستخدم في المقام الأول لعلاج سرطان الثدي، وتم وصفه لأكثر من 755.866 مرة في العام الماضي للعلاج في بريطانيا، وفقاً للإحصاءات الرقمية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.