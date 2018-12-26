مبارك يطلب إذن الرئيس السيسى والقوات المسلحة

26 ديسمبر 2018 - 01:33 م

طالب الرئيس الأسبق حسنى مبارك موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة للإدلاء بشهادته في محاكمة مرسي، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون".

وطلب مبارك رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، بمنحه "إذن" للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتحام.

وأضاف الرئيس الأسبق: "أرجوكم عايز إذن عشان ما ارتكبش مخالفة".

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وصل إلى محكمة للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون".

وظهر الرئيس الأسبق مبارك، مترجلاً على قدميه وبيده عكاز، كما كان بجواره نجليه جمال وعلاء مبارك.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، لشهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بالقضية.

وقضت المحكمة في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريًا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.