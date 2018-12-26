عمرو أديب لـ ساويرس: "لحافك محشي دولارات"

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عبد القادر وحيد

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ساويرس

عمرو أديب

اللحاف

محشي دولارات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللحاف اللي بيدفي رجل الأعمال نجيب ساويرس " محشي دولارات".

كان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد كتب  تدويتة مصغرة على حسابه فى "تويتر": "صباح الخير.. شكل الدنيا برد.. نفسى أزوغ من الشغل وأفضل تحت اللحاف".

ورد الإعلامي عمرو أديب علي تدوينته قائلا: "هو أنت اللي بتروح الشغل والا الشغل اللي بيجيلك وبعدين أكيد اللحاف ده بيدفى جدا لأنه محشي دولارات".

وتساءل أحد رواد تويتر قائلاً: "أنا مش فاهم.. ليه شغال لغاية دلوقت؟ هترتاح امتى؟ هو الغرض من جمع الفلوس دي إيه".

وأضاف: "كل حاجة في الدنيا لازم يبقى لها حدود وآخر ووقت معين.. مستحيل اقعد طول عمري اشتغل لغاية باب القبر.. هعيش لنفسى امتي؟ هتمتع بحياتي إمتى؟.. مش عاوز ابقى حمار بالنهار جيفة بالليل.. فيه مليون طريقة تدي للحياة طعم غير الشغل".

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