السيسي لمحافظ الإسكندرية: "بتجيبوا الفلوس منين؟"

26 ديسمبر 2018 - 12:03 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساؤلاً إلى الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، عن مشروع الإسكان "بشاير الخير" قائلاً: "إنتوا بتجيبوا الفلوس منين؟".

وأضاف السيسي - خلال افتتاح مشروع الإسكان "بشاير الخير 2" اليوم الأربعاء: "أنا بكلم وزارة المالية إحنا لما نعمل عقود مع مدنيين ننسى ناخد الفلوس بالسنين الطويلة وندخل في نزاع زي اللي حصل في الحديقة الدولية.

وتابع: الموضوع ده يتعملوا عقد حكومي يبقى أوله في الإسكندرية وآخره في أسوان وتكون وثيقة تخرج للناس كلها، وتقول كل واحد حقه ايه، إنت تاخد وإحنا ناخد".