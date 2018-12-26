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"واشنطن بوست" عن خاشقجى: "أشربوه الشاى قبل قتله"

عرب وعالم

"واشنطن بوست" عن خاشقجي : أشربوه الشاي قبل قتله
"واشنطن بوست" عن خاشقجي : أشربوه الشاي قبل قتله

عبد القادر وحيد- متابعات

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واشنطن بوست

القنصلية

الشاى

خاشقجي

كوب.

رواية جديدة عن الدقائق الأخيرة في حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كشفتها صحيفة "واشنطن بوست"، التي روت قصة آخر كوب شاي احتساه داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أول أمس عن مسئول مخابراتي غربي (لم تسمّه) قوله: "إن خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله".

وبحسب المصدر فإن واقعة الشاي حدثت "قبل لحظات من تخديره ومن ثم قتله، وتمزيق جثته".

وأضافت أنه عندما وصل القنصلية السعودية سأله أحد أعضاء الفريق "عما إذا كان يرغب في تناول الشاي، منوهة أن "صوت خاشقجي كانت تشوبه نبرة عصبية عندما وافق على تناول الشاي، وأنه شعر بعدم الارتياح".

يذكر أن جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول  مطلع أكتوبر الماضي؛ أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعد تقديم تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي، داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وكان القضاء التركي، قد أصدر في الخامس من ديسمبر الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني.

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