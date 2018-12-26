السيسى منفعلاً: "اللي مش هيدفع يمشي"

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الاسكان

السيسي

بشاير الخير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى المحافظين قائلاً: "المحافظ عينه على كل جنيه وكل عقد داخل محافظته، ده دخلك اللي هتعمل بيه مشروعات علشان الغلابة".

وأضاف السيسي - خلال افتتاح مشروع الإسكان "بشاير الخير 2" اليوم الأربعاء: "أنا عندي محلات متأجرة بأرقام هزيلة، وماله إحنا بنحترم العقد، لكن كمان الناس لازم تسدد، ده ميرضيش ربنا تاخد وتكبر وحق الغلابة يضيع كدة"، موضحًا: "كل جنيه يجي يا علي عشماوي واللي مش هيدفع يمشي".

وتابع: "إحنا مش بنخاف غير من ربنا بس، ده كلام ميرضيش ربنا، الناس تكسب مئات الملايين ومش عاوزة تدي حق الدولة، الكلام ده مش هيمشي معايا لأنه ميرضيش ربنا"، معقبًا: "أنا زعلان على حالنا الناس بتستبيح أموالنا وفاكرة إنه مش حرام، ده مال اليتيم اللي في الدولة".

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