الرئيس لسيدة: فكرتي لما تجيبي 6 هيناموا فين؟

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متابعات - الدويني فولي

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شكوى

سيدة

الرئيس السيسي

الزيادة السكنية

غيط العنب

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكوى سيدة في تقرير تم عرضه خلال افتتاحه لمشروع بشاير الخير في الإسكندرية من ضيق المكان الذي تقيم به.

وقال السيسي في تعليقه على الأمر: «قكرتي لما تجيبي الـ6 هتنيميهم فين بس لازم نتوقف وعلى المجتمع المدني، المساجد، الكنائس والإعلام الانتباه لذلك».

وتابع: «قبل ما تلوم الدولة أنت عملت في نفسك كده ليه؟ معقول وإنتي بتحكي الحكاية بتتكلم إن الدولة هي المقصرة لا والله ده تقصير في حق نفسك أنت قاعد في أوضة تجيب 4 تنميهم إزاي، تاكلهم وتصرف عليهم إزاي، بيقولولي متقولش الكلام ده علشان الناس تحبك بس ربنا المطلع».

وشدد السيسي على ضرورة أن تكون جميع العدادات سواء في المياه أو الكهرباء أو الغاز مسبوقة الدفع في الوحدات الجديدة.

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