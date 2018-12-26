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«رجل البئر» ..عياش يتحول إلي" بوعزيزي الجزائر"
«رجل البئر» ..عياش يتحول إلي" بوعزيزي الجزائر"

عبد القادر وحيد- متابعات

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الجزائر.. احتجاجات في بلدة "رجل البئر" ضد زيارة وفد حكومي

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انطلقت احتجاجات شعبية في بلدة الشاب الجزائري عياش محجوبي، المعروف بـ«رجل البئر» الذي توفي على عمق 30 مترًا، جنوب شرقي الجزائر .

وقام المحتجون بمنع وفد حكومي من زيارة الحفرة التي قضى فيها الضحية حياته.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت عقب وصول وفد حكومي من عدة وزارات إلى البئر التي توفي فيها الضحية، ولا تزال جثته عالقة حتى الآن.

وانتشر مقطع يظهر عمليات رشق بالحجارة، للوفد الذي ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والموارد المائية والتضامن والأسرة والمدير العام للحماية المدنية.

ومنع المحتجون، الوفد من الوصول إلى البئر التي علق فيها الضحية عياش محجوبي (31 عامًا)، حيث ضربوا طوقًا بشريًا حولها.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها إن الوفد زار بيت الضحية وقدم التعازي لعائلته.

وكانت قوات الحماية المدنية الجزائرية، قد أعلنت الأحد الماضي وفاة محجوبي الذي ظل عالقًا في بئر على عمق 30 مترًا لستة أيام، ولاقى الحادث موجة تضامن في أنحاء البلاد.

وتحولت قصة الشاب عياش محجوبي إلى قضية رأي عام، شغلت الجزائر وجلبت متضامنين من عدة محافظات، ومتطوعين بآليات للحفر، في حين قضى متضامنون لياليهم قرب البئر رغم البرد الشديد.

وتصدرت قصة الشاب عياش الأيام الماضية عناوين صحف عديدة، خصوصًا الجزائرية منها، والتي أشارت إلى أن قصة عياش البالغ ( 26 عامًا) أثارت غضباً في الجزائر، حيث تحولت إلى قضية رأي عام.

 وشغلت قضية سقوطه، الرأي العام الوطني وتحولت إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام وألهبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، ولم تتمكن فرق الحماية المدنية من إخراج الشاب من داخل ماسورة البئر الارتوازية بمنطقة أم الشمل ببلدية الحوامد جنوب المسيلة.


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