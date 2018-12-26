السيسى: على كل مسئول بالدولة مراقبة كل جنيه

26 ديسمبر 2018 - 10:53 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب على كل مسئول بالدولة مراقبة كل جنيه بدائرة مسئوليته، مشيرًا إلى أنه يجب تحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين بالمشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها.

وأضاف في مداخلة خلال افتتاح للمرحلة الثانية من مشروع إسكان بشاير الخير 2 أنه يجب إبرام عقود وثائق مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية التي تعمل بالمشروعات.

وأوضح أن وزارة الإسكان ساهمت بنحو 600 مليون جنيه بمشروع بشاير الخير حتى الآن.