» جدول مباريات كأس أمم آسيا "الإمارات 2019"

محمد عبد الحارس
تنطلق مباريات النسخة الـ17 لمسابقة كأس آسيا لكرة القدم، مطلع يناير المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة 24 منتخبا.
وتجمع المباراة الافتتاحية بين المنتخب الإماراتي مستضيف البطولة، ونظيره البحريني على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.
فيما يلي الجدول الكامل لمواعيد وتوقيت مباريات البطولة، وفقًا للملاعب المستضيفة، كما جاء عبر حساب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على موقع "تويتر".
Zayed Sports City Stadium will host 8?? #AsianCup2019 matches!
Group A: ???? v ???? (Jan 5)Group D: ???? v ???? (Jan 8)Group A: ???? v ???? (Jan 10)Group F: ???? v ???? (Jan 13)Group E: ???? v ???? (Jan 17)RO16: 1A v 3CDE (Jan 21)Quarters: W43 v W44 (Jan 25)Final: W49 v W50 (Feb 1) pic.twitter.com/Gs3rEhYdyv— #AsianCup2019 (@afcasiancup) December 23, 2018
ظهر12:00 م
فجر
05:27
شروق
06:57
ظهر
12:00
عصر
14:46
مغرب
17:04
عشاء
18:34