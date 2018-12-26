مؤتمر بـ«الشباب والرياضة» لإعلان تفاصيل ماراثون زايد

26 ديسمبر 2018 - 09:43 ص

تعقد وزارة الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء اليوم، لإعلان تفاصيل النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيري المقرر انطلاقه 28 ديسمبر الجاري.

ويحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمعة مبارك الجنيبى السفير الإماراتي بالقاهرة، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والفريق ركن محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد، وسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات ماراثون زايد الخيري، احتفالاً بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الجمعة المقبل بمحافظة الإسماعيلية.