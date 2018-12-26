"طنش".. تسببت في معاقبة وزير التعليم

26 ديسمبر 2018 - 09:41 ص

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سرًا عن حياته الشخصية لأول مرة قائلاً: "إن والده عاقبه بسبب كلمة "طنّش" لأنها كانت تعتبر في وقته "قلة أدب".

وأضاف شوقي خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنه كان يستمع إلى اللغة العربية وهو صغير قبل أن يقرأها، موضحًا أنه كان يسمع أغاني أم كلثوم وهو يلعب على دراجته.

واستنكر شوقي اللغة السائدة على القنوات ووسائل الإعلام والصحف، لافتا إلى أنها أصبحت انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.