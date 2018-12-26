» فنان كويتي يفجر مفاجأة عن زواجه من ياسمين صبري

26 ديسمبر 2018 - 09:11 ص

نفى الفنان الكويتي عبدالله بهمن كل ما قيل عن عرضه الزواج على الفنانة ياسمين صبري و رفضها له.



وقال "بهمن" خلال لقاء مع قناة "ATV" الكويتية: "الأمر كله مجرد دعابة ، فلا أنا تقدمت لياسمين صبري ولا هي رفضتني".



وأضاف: "كل ما في الأمر أنني كنت في صالة الألعاب الرياضية ولكي لا أشعر بالملل صورت مقطعًا فيديو ونشرته عبر صفحتي وقلت فيه إنني تقدمت للفنانة ياسمين صبري وإنها رفضت وحظرتني عبر موقع انستجرام".



وتابع: "لو أردت التقدم لها بالفعل فلن أفعل ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي " .. مضيفًا: "هناك أمر غريب حدث وهو أنني رأيتها تتحدث في أحد البرامج وتقول إنها حظرتني بالفعل رغم أن الدعابة من تأليفي".



وأضاف: "هي فنانة جميلة والبعض يغار منها ولكن إذا تزوجتها بالفعل فلن أظهر معها في مقاطع ساخرة لأنني رجل شرقي ، ولو طلبت مني هذا الأمر سأقول لها (دا عند بيت أبوكي).



كان عبد الله بهمن ظهر في بث مباشر، للرد على أسئلة متابعيه، أثناء ممارسته بعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية.



وخلال البث المباشر وجه صديقه سؤالا له عن ياسمين صبري ليكشف أنه يحبها كثيرا وطلب الزواج منها من خلال حسابها على Instagram، قائلا: "والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز".



كما كشف بهمن عن رد فعلها بعدما طلب الزواج منها، ليؤكد أنها قامت بحظر تواصله معها من خلال خاصية "البلوك". وأشار إلى أنه كتب الجملة نفسها على حساب مي عز الدين

