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تعليق مثير من "ساويرس" على أغنية بشرى الساخرة من "رمضان"

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ساويرس
ساويرس

أحمد عادل شعبان

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ساويرس

دخل رجل الأعمال نجيب ساويرس على خط الأزمة الدائرة بين الفنان محمد رمضان والمطربة بشرى بعد قيام الأخيرة بالسخرية من رمضان في أغنية جديدة بعنوان "كوبرا".

ونشر "ساويرس" أغنية "بشرى" وعلق عليها ، قائلًا: "ملك الغابة عضته قطة".

وكانت بشرى أطلقت كليبها قبل ساعات والذي استعانت فيه بأسد حقيقي مثل الذي ظهر مع "رمضان" في أغنيته "نمبر ون" كما تشابه لحن أغنيتها مع أغنيته ليؤكد الجمهور أنها تقصده بالأغنية وهو الأمر الذي لم تنفِه بشرى .

وردًا على كليب "بشرى" ، كتب رمضان على صفحته بـ"فيس بوك" : "الباشا اللي سَرَّح القطة جمهوري بيقوله التاج على راسي يالا يا بروطة".

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